Sicurezza a Castel Ritaldi, Comune pronto a rinnovare Protocollo "Controllo del vicinato" - Tuttoggi.info

L’Amministrazione di Castel Ritaldi segue con attenzione gli episodi dei furti e tentati furti che si sono registrati in questi ultimi giorni e ringrazia le forze dell’ordine per aver da subito innalzato il livello di guardia. Un problema che, a quanto risulta dallo scambio di informazioni con le amministrazioni limitrofe, sta interessando una buona parte del comprensorio. “Quello della sicurezza -evidenza l’amministrazione comunale in una nota – resta uno dei temi principali del nostro programma, che intendiamo rispettare.

Già nel nostro primo mandato (maggio 2019) la Giunta si è adoperata installando le telecamere di sicurezza visibili sul territorio, attivando un nuovo sistema di videosorveglianza, interloquendo con le Istituzioni preposte, tanto da poter registrare un incremento nell’organico della locale stazione Carabinieri, e interagendo con le forze di polizia locale dei Comuni limitrofi. Tale sistema di telecamere è stato tra l‘altro da poco integrato con una ulteriore unità, a testimonianza del fatto che l’Amministrazione non ha mai abbassato la guardia rispetto alla sicurezza.

Certo si può e si deve fare di più per contrastare un fenomeno che non risulta sempre prevedibile, specie quando si assiste a avvenimenti predatori concentrati in breve tempo e su uno specifico territorio”.

“In merito al Protocollo di sicurezza rivolto alla cittadinanza, va ricordato che questo è nato nel 2015 con la precedente amministrazione quale “Controllo del vicinato” e, dopo il rinnovo del 2017, attuato ancora a febbraio 2019, ma attraverso altra associazione e con una nuova denominazione (“Controllo di vicinato”). Fiduciosi di quanto realizzato in precedenza, abbiamo rinnovato l’atto per la bontà dei principi che lo ispirano e siamo grati al Signor Prefetto di Perugia, come anche alla Questura e al Comando provinciale dei Carabinieri, per aver sempre profuso ogni sforzo e attenzione verso la nostra comunità. Purtroppo, dallo scorso mese di giugno 2024 si sono verificate delle non comprensibili anomalie, non dipendenti dall’Amministrazione Comunale, che hanno visto disperdere tutti quei residenti che nel tempo avevano aderito con entusiasmo e concreta partecipazione a tale progetto, scambiandosi utili informazioni nella piattaforma elettronica creata ad hoc. Più di 180 cittadine e cittadini che a quanto consta si sono visti cancellati dalla piattaforma senza ricevere una motivazione. Per questo, confermando di procedere al rinnovo del Protocollo in scadenza il prossimo 20 febbraio 2025, siamo intenzionati a riprendere il percorso del “Controllo del vicinato” seguendo sempre le importanti indicazioni che ci perverranno dal Signor Prefetto di Perugia e dalle forze dell’ordine”.

“In questi mesi abbiamo ripreso dei contatti, riallacciato rapporti e siamo pronti a ricostituire una comunità in cui poter segnalare, anche con ricorso a strumenti virtuali, ogni evento che possa rappresentare un potenziale pericolo per i cittadini” dice il Sindaco di Castel Ritaldi Elisa Sabbatini. “intendo attenzionare personalmente l’argomento sulla sicurezza, ma con il supporto del consigliere comunale Andrea Castellani a cui oggi è stata assegnata la delega e dopo tutto l’ottimo lavoro svolto in questi 5 ultimi anni dal neo Vicesindaco Ezio Tinelli, che continuerà a collaborare su questo. Proprio perché tra i temi più importanti per un territorio che da sempre è considerato accogliente e sicuro. Con la firma del Protocollo e dei relativi regolamenti renderemo nota l’agenda degli incontri informativi e formativi che intendiamo tenere con appuntamenti periodici, coinvolgendo anche gli abitanti di ognuna delle nostre quattro frazioni. Intendiamo proseguire su questa strada in maniera concreta e leale rafforzando oltretutto le unità di polizia locale del nostro Comune, qualora il rendiconto economico evidenziasse i margini per almeno una nuova assunzione in questo settore”.