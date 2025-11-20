 Sicindustria, Rizzolo "Nucleo del Piano Florio è allineamento tra PA e imprese" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Sicindustria, Rizzolo “Nucleo del Piano Florio è allineamento tra PA e imprese”

ItalPress

Sicindustria, Rizzolo “Nucleo del Piano Florio è allineamento tra PA e imprese”

Gio, 20/11/2025 - 21:03

Condividi su:


PALERMO (ITALPRESS) – “Il nucleo del Piano Florio, che andremo a presentare, è l’allineamento tra pubblica amministrazione e mondo d’impresa. Se ognuno va per conto proprio si peggiorano le condizioni della Sicilia e dei siciliani: siamo in apprensione per il fatto che, per questioni non legate all’ultimo periodo, la Corte dei Conti ha sospeso i contributi alle imprese. Speriamo che si trovi una soluzione, queste misure servono alle nostre aziende senza burocrazia né scorciatoie; con la Zes abbiamo visto come in pochi mesi si possono fare cose che di solito si fanno in qualche anno”. Lo sottolinea il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, a margine dell’Assemblea pubblica di Sicindustria, a Villa Igiea a Palermo. xd8/vbo/mca1

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!