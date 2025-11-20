Sicindustria, Rizzolo "Nucleo del Piano Florio è allineamento tra PA e imprese" - Tuttoggi.info





PALERMO (ITALPRESS) – “Il nucleo del Piano Florio, che andremo a presentare, è l’allineamento tra pubblica amministrazione e mondo d’impresa. Se ognuno va per conto proprio si peggiorano le condizioni della Sicilia e dei siciliani: siamo in apprensione per il fatto che, per questioni non legate all’ultimo periodo, la Corte dei Conti ha sospeso i contributi alle imprese. Speriamo che si trovi una soluzione, queste misure servono alle nostre aziende senza burocrazia né scorciatoie; con la Zes abbiamo visto come in pochi mesi si possono fare cose che di solito si fanno in qualche anno”. Lo sottolinea il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, a margine dell’Assemblea pubblica di Sicindustria, a Villa Igiea a Palermo. xd8/vbo/mca1