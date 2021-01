I controlli per il rispetto delle limitazioni imposte dalla zona rossa, i problemi legati alla micro e alla criminalità organizzata che la crisi economica sembra aver risvegliato, le difficoltà che anche per le forze dell’ordine la pandemia sta comportando in Sicilia. L’Italpress ne ha parlato con il questore di Palermo Leopoldo Laricchia.

abr/mrv/red