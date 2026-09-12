Sicilia, Lombardo "Schifani ha lavorato bene, soluzione diversa mi stupirebbe" - Tuttoggi.info

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Sicilia, Lombardo “Schifani ha lavorato bene, soluzione diversa mi stupirebbe”

ItalPress

Sicilia, Lombardo “Schifani ha lavorato bene, soluzione diversa mi stupirebbe”

Sab, 12/09/2026 - 20:03

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CATANIA (ITALPRESS) – “Secondo me, di importanza fondamentale, è vedere cosa succede entro fine mese e cioè capire se, finalmente, questa riforma elettorale per le elezioni politiche, per Camera e Senato, passa o non passa. Quello sarà il punto di svolta. Per quanto riguarda la Regione, credo che ormai ci si orienta per votare lo stesso giorno, sia per le politiche sia per le regionali. Al di là di quello che dicono sul secondo mandato, io leggo giudizi più che positivi su Schifani. Va bene, ha rilanciato la Sicilia, ha lavorato bene. Non ho sentito una voce di dissenso a tal proposito. Quindi mi meraviglierei che all’ultimo momento si pensasse di fare una soluzione diversa”. Lo ha detto all’Italpress il leader del Movimento per l’Autonomia, Raffaele Lombardo, a margine dell’inaugurazione della mostra fotografica “Il sogno spezzato-L’orizzonte politico e familiare di Piersanti Mattarella” al Museo Diocesano di Catania.
xn5/mrc/mca2

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