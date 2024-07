Sicilia, Iacolino "Con ospedali comunità colmare deficit assistenza" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Si tratta di una sfida complessiva del sistema. Il tema del DM/77 serve a colmare quel deficit di assistenza che ha connotato per anni i servizi sanitari regionali, e non soltanto quelli siciliani. Una sfida importante, nella quale concorrono ad assumere comportamenti necessari aziende e strutture di diritto privato”. Lo ha detto Salvatore Iacolino, dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica della Regione siciliana intervenuto nel corso del convegno dedicato all’attuazione del Dm 77/2022 per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nella Regione Sicilia.

xi6/col3/gtr