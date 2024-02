Sicilia, Galvagno "Pnrr, programmazione in linea, direzione giusta" - Tuttoggi.info

CATANIA (ITALPRESS) “Riteniamo che la programmazione del Pnrr stia procedendo in modo coerente alla faccia dei disfattisti. A livello regionale la programmazione è assolutamente in linea e si sta andando nella direzione giusta. Ci auguriamo che la settimana prossima si possa votare l’ordine del giorno che porterà a quella fase propedeutica per continuare il discorso a livelli romani”. Lo ha detto il presidente dell’ARS Gaetano Galvagno presente all’evento Patrioti in Comune organizzato da Fratelli d’Italia a Catania. (ITALPRESS).

