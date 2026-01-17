 Sicilia, Forza Italia. Falcone"Nessun ostracismo verso Caruso, coesione partito" - Tuttoggi.info
ItalPress

Sab, 17/01/2026 - 18:03

PALERMO (ITALPRESS) – “È giusto che un partito così forte, in Sicilia come in Italia, possa esprimere i propri organi statutari con un’elezione diretta: il nostro segretario nazionale ha raccolto il nostro parere, dopodiché al congresso saranno gli elettori a decidere”. Così l’eurodeputato di Forza Italia ed ex assessore regionale all’Economia Marco Falcone a margine del convegno ‘Da 30 anni protagonisti al servizio del paese’, organizzato dal partito al teatro Politeama di Palermo. “Non c’è alcun tipo di ostracismo nei confronti di Caruso, ma solo una dialettica interna che guarda a un principio irrinunciabile: la coesione del partito”, ha aggiunto.

xd8/abr/mca2

