 Sicilia, Forza Italia. Caruso "Sarà congresso a scegliere classe dirigente" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Sicilia, Forza Italia. Caruso “Sarà congresso a scegliere classe dirigente”

ItalPress

Sicilia, Forza Italia. Caruso “Sarà congresso a scegliere classe dirigente”

Sab, 17/01/2026 - 15:03

Condividi su:


PALERMO (ITALPRESS) – “Io sarò il segretario del partito fino all’ultimo giorno in cui eserciterò questo ruolo. Lo farò nell’interesse del partito, non personale”. Lo sottolinea il segretario regionale di Forza Italia in Sicilia Marcello Caruso a margine del convegno ‘Da 30 anni protagonisti al servizio del paese’, organizzato dal partito al teatro Politeama a Palermo. “Chiunque è libero di esprimere le proprie opinioni, forse anche in maniera un po’ più corretta, ma noi abbiamo deciso a livello nazionale che il nostro deve essere un partito democratico in cui è il congresso a scegliere la propria classe dirigente. È in quella sede che si faranno le proposte, è in quella sede che si trova la base del nostro partito: quest’anno, come Forza Italia, abbiamo fatto ben 50mila iscritti e questo è un segno di grande forza e presenza sul territorio. Ognuno è libero di fare le sue proposte: io faccio il segretario e non dirò mai una parola fuori posto, perché il ruolo di chi ha questa responsabilità è tenere unito il partito”, ha concluso.
xd8/abr/mca2

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!