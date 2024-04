Sicilia en Primeur, Malandrino "Unicredit a sostegno settore del vino" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “E’ un appuntamento che si ripete da tanti anni e che ci vede partner di Assovini Sicilia. Il settore del vino è caratterizzato da elevati livelli di eccellenza, in termini qualitativi. Fortemente orientato al biologico: siamo la prima Regione per superfice vitata bio. E molto orientato alla sostenibilità”. Così Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, a margine della presentazione dell’edizione 2024 di Sicilia en Primeur, l’annuale anteprima dei vini siciliani organizzata da Assovini Sicilia, in programma a Cefalù dal 9 all’11 maggio.

“Lo studio UniCredit-Nomisma mette in luce un mercato globale e domestico del vino in continua evoluzione, sia per ragioni interne al settore che per dinamiche più ampie afferenti alla sfera economica e geopolitica. Proprio per questo UniCredit si è impegnata a rinnovare la gamma di strumenti di sostegno per il settore, da affiancare al tradizionale supporto creditizio. Penso per esempio al plafond da 1 miliardo di euro nell’ambito dell’iniziativa ‘UniCredit per l’Italia’ a supporto degli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari, alle emissioni obbligazionarie di minibond e al rinnovato assetto della nostra rete con la presenza di gestori e specialisti agribusiness, che sono in grado di supportare in modo ancora più mirato le realtà del settore”. xd6/vbo/gsl