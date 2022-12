Sicilia, Aricò "Insularità costa 6,5 mld anno, modificare condizione" - Tuttoggi

xd9/trl/gtr

“Noi siciliani paghiamo ogni anno ben 6 miliardi e mezzo per la conduzione di insularità, per essere agganciati e competitivi col resto d’Italia. È necessario far scendere le tariffe in particolare delle tratte da Palermo e da Catania verso Roma e Milano, che a volte toccano cifre impressionanti fino a 700 euro”, Lo ha detto l’assessore siciliano alle Infrastrutture e Trasporti Alessandro Aricó all’incontro sul Sud promosso in occasione della Festa regionale del Tricolore di Fratelli d’Italia all’Hotel Le Dune di Catania.