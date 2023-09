Si tiene a Todi la quarta edizione di Oktuderfest - Tuttoggi.info

In programma degustazioni guidate, passeggiate turistiche e musica dal vivo. In piazza dal 15 al 17 settembre

Dopo il successo delle tre precedenti edizioni, torna a Todi, dal 15 al 17 settembre, Oktuderfest, la manifestazione nata per promuovere le birre artigianali insieme agli altri prodotti tipici del territorio. Luogo focale dell’iniziativa sarà piazza del Popolo, dove è prevista la presenza degli stand dei birrifici partecipanti.

“La formula – spiegano gli organizzatori – vuole essere un momento di incontro tra gli addetti ai lavori e un’occasione per tutti gli appassionati e intenditori di birre artigianali”.

In programma anche passeggiate turistiche alla scoperta della città promosse da “Be Free Be Sport”(domenica alle ore 10), degustazioni guidate a cura dell’associazione “Umbria Birra” (domenica dalle 18), incontri con l‘Accademia dei formaggi “Montecristo” (sabato, mattina e pomeriggio), il pic-nic in piazza e lo spettacolo di danza (domenica), oltre a tanto intrattenimento musicale dal vivo con Elephant Brain, Quartetto Divino, Diana Cover Band, Garpets 30K, ai quali si aggiungeranno i DJ Set curati da Blue Magic Staff, Insomnia Evetns e Lounge.

La premiazione delle migliori birre dell’Oktuderfest 2023 è in programma alle ore 23 di domenica 17 settembre.