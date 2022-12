Si stacca rimorchio da tir, incidente sul raccordo: lunghe code

Nell'incidente sul raccordo coinvolti due mezzi pesanti ed un'auto, si viaggia a senso unico alternato in un'unica corsia

Raccordo Perugia – Bettolle in tilt per un incidente stradale avvenuto lunedì mattina (12 dicembre) nella zona di Mantignana.

A causare il sinistro, in un tratto dove si circola a doppio senso di marcia su un’unica carreggiata per via dei lavori dell’Anas, è stato il distacco di un rimorchio da un mezzo pesante. L’incidente – avvenuto al km 41,200, vicino allo svincolo di Mantignana – ha coinvolto anche un altro mezzo pesante ed un’automobile, per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti.