Si schianta in scooter contro motocarro, 15enne morto alle porte di Alghero - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Incidente mortale alle porte di Alghero, la vittima è un ragazzino che non aveva ancora compiuto 16 anni. Cristian Martinez era in sella al suo scooter in una strada buia della zona di campagna che porta a Punta Moro. Ieri sera stava tornando a casa quando si è scontrato con un'Ape Piaggio. L'impatto è stato molto violento e per l'adolescente non c'è stato niente da fare.