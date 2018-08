Si schianta con l’auto che prende fuoco, muore 23enne

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Tragedia all’alba di domenica nella zona di Magione, dove un giovane di 23 anni è morto in seguito ad un incidente con la propria auto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’automobilista stava rincasando intorno alle 5,30, quando – a poca distanza da casa – ha perso il controllo del mezzo, finendo contro la colonna del cancello di un’abitazione. Un impatto violento in seguito al quale l’auto ha preso fuoco. Per il 23enne non c’è stato scampo. Sul posto, sono intervenuti un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri di Città della Pieve.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa