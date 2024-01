Si scaldano i motori per la Strasimeno - Tuttoggi.info

Si scaldano i motori per la 22esima edizione della Strasimeno, l’ultramaratona che tornerà a cingere il lago umbro il prossimo 10 marzo: le novità

Si scaldano i motori per la 22esima edizione della Strasimeno, l’ultramaratona che tornerà a cingere il lago umbro il prossimo 10 marzo. Nonostante manchino poco meno di due mesi all’evento sportivo, arrivano varie notizie sulla gara podistica. A cominciare dalle prestigiose collaborazioni che la Strasimeno ha stretto con altri eventi della prima parte della stagione podistica italiana. Da una parte viene confermata l’iniziativa “Corri il Lungo per Milano alla Strasimeno” che permette a chi punta alla prestigiosa maratona lombarda del 7 aprile di effettuare la prova generale in occasione della gara umbra avendo un’agevolazione cospicua per l’iscrizione alla sfida milanese.

Dall’altra nasce la collaborazione con la White Marble Marathon di Carrara del 18 febbraio. Verranno sommati i tempi delle due gare, con un particolare e bellissimo trofeo che andrà ai primi 3 classificati uomini e donne. Iscrivendosi al trofeo, intitolato “Dalle cave di Michelangelo ai sentieri del Perugino” si pagherà una quota speciale omnicomprensiva di 70 euro. E’ poi notizia delle ultime ore l’accordo con l’Ultramaratona delle Crete Senesi del 5 maggio, per una tariffa per le due gare (nel caso della Strasimeno le tre distanze maggiori) scontata del 15%.

Cinque saranno le distanze previste nella giornata del 10 marzo, sempre con Castiglione del Lago come epicentro e località di partenza. I 10 km arriveranno a Borghetto, la mezza maratona a Passignano, la 34 km a San Feliciano, la maratona a Sant’Arcangelo, ma solo la 58 km avrà la stessa località di arrivo completando così il perimetro del lago. Partenza per tutti alle ore 9:15 dal Lungolago, sede anche di tutti i servizi.