Si rompe una gamba nel bosco, interviene elisoccorso

share

Brutta avventura, oggi pomeriggio (domenica 17 febbraio) intorno alle 15.30, per un boscaiolo 62enne (R.M le sue iniziali). L’uomo, dopo una caduta nella vallata sotto il Monte Aguzzo, nel Comune di Scheggia e Pascelupo, si è rotto una gamba. Sul posto, chiamati da un amico, sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia, i carabinieri forestali, il Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria e il 118, con l’ausilio dell’elisoccorso Icaro. L’uomo, tratto in salvo in una zona particolarmente impervia, è stato quindi trasportato all’ospedale di Fabriano. Le operazioni dei soccorritori sono durate oltre 2 ore.

share

Stampa