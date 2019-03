Si ribalta con l’auto a San Martino in Colle

Grave incidente nella serata di venerdì a San Martino in Colle, in via Umbria. Poco dopo le 22,30 il conducente di un’auto ha perso il controllo della vettura, che ha urtato il terreno ai bordi della strada e si è ribaltata.

Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Il conducente è rimasto ferito ed è stato soccorso da un’autoambulanza del 118, che lo ha trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

