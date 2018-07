Si rafforza la presenza dei vigili del fuoco al Trasimeno

Un nuovo presidio di sicurezza per Castiglione del Lago e per tutto il Trasimeno, quello appena inaugurato. Un distaccamento, quello dei vigili del fuoco volontari, immediatamente operativo e pronto alle emergenze, non solo nel periodo estivo, ma per tutto l’anno. Si tratta del Distaccamento collocato nella caserma di Viale Divisione Partigiani Garibaldi a pochi metri dal Club Velico Castiglionese, nei locali costruiti dalla Provincia di Perugia e che vengono ora utilizzati dai vigili del fuoco dopo uno specifico accordo di programma fra Provincia di Perugia, Comune di Castiglione e Comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia. Alla cerimonia di attivazione sono intervenuti i rappresentanti regionali e provinciali del corpo dei vigili del fuoco, le autorità cittadine, la consigliera provinciale Erika Borghesi e Ivo Fucelli, funzionario della Prefettura di Perugia, esperto di protezione civile e “disaster manager”.

Il sindaco Sergio Batino ha ringraziato le istituzioni, disponibili a costruire questo presidio, ma soprattutto i ragazzi volontari che impiegano il loro tempo e la loro passione al servizio dei cittadini. “Un plauso al direttore regionale ingegner Raffaele Ruggiero, fondamentale per concretizzare questo progetto, la Provincia di Perugia, oggi rappresentata dalla consigliera provinciale Erika Borghesi, che ha messo a disposizioni i locali e ha contribuito a realizzare alcuni lavori. Un grazie va all’ex consigliere comunale Eraldo Ciarini che si era occupato della questione e, per il grandissimo lavoro svolto in questi ultimi 4 anni, un plauso è doveroso al consigliere Marino Mencarelli, presidente della commissione sicurezza, che ha fatto un lavoro encomiabile, cercando personalmente i volontari, tenendo i contatti fra Comune di Castiglione e comando dei vigili del fuoco: senza la sua perseveranza non avremmo percorso gli “ultimi cento metri”. Un lavoro collettivo per dare questo importantissimo servizio a Castiglione e a tutto il Trasimeno: grazie a tutti!”.

Raffaele Ruggiero, direttore regionale vigili del fuoco dell’Umbria, ha ricordato l’impegno profuso in questi anni per superare le notevoli difficoltà legate sia alla formazione del personale che agli aspetti logistici per consentire l’attivazione di questo presidio dei Vigili del Fuoco. Francesco Notaro, comandante provinciale di Perugia dei vigili del fuoco, ha ricordato che il Comando ha provveduto, anche per questa estate, ad istituire un presidio acquatico dei vigili del fuoco permanenti che è già operativo in orario diurno dallo scorso fine settimana e resterà operativo per buona parte del mese di agosto e cioè nel periodo di maggiore affluenza dei turisti. Si tratta di tre unità vigili del fuoco esperti per la conduzione di mezzi nautici e per il soccorso in ambiente acquatico. Quanto al Distaccamento volontario, il comandante Notaro ha precisato che la squadra di soccorso del nuovo Distaccamento, coordinata dalla sala operativa provinciale del 115, potrà essere chiamata ad intervenire nel territorio dei Comuni di Castiglione del Lago, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno (limitatamente alla zona ovest), Panicale, Paciano e Magione (limitatamente alla zona di S. Arcangelo).

Il servizio volontari

Un servizio dei vigili del fuoco attivo 365 giorni all’anno, quello che occorreva al territorio per aumentare la sicurezza dei cittadini residenti e dei tantissimi turisti che frequentano il lago Trasimeno. In questa provincia è il quarto distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco dopo quelli di Sellano, Norcia e Città della Pieve. Come spiegato da Maurizio Fattorini, responsabile delle relazioni esterne del Comando provinciale dei vigili del fuoco, i volontari hanno superato un duro e selettivo corso di formazione teorico e pratico di 140 ore, svolto tra marzo ed aprile: un corso organizzato con una parte teorica, che si è svolta tutta a Castiglione del Lago, e con una parte pratica, fatta di prove ed esercitazioni molto impegnative che, per questioni relative alle strutture e alle attrezzature, come ad esempio il “castello” di manovra, sono state svolte a Perugia nella sede del Comando Provinciale. Presso il nuovo Distaccamento di Castiglione del Lago è disponibile un contingente di 25 unità, naturalmente divisi nei vari turni e tenendo conto delle sostituzioni per assenze, ferie e malattie. Sono stati 16 i partecipanti risultati idonei nei recenti corsi mentre altri 9 volontari erano stati già formati in precedenza: si potrà poi contare anche su alcuni vigili volontari che hanno fatto il servizio militare nel Corpo, fino che esisteva la leva obbligatoria, e sono attualmente “vigili discontinui” inseriti anche loro nei turni a Castiglione. Tutti i volontari sono stati preparati con molta cura e attenzione per espletare interventi tecnici e di soccorso sul territorio, quelli che si richiedono al 115.

“Un servizio garantito per tutto l’anno dal Corpo dei volontari vigili del fuoco con continuità – ha concluso Marino Mencarelli, consigliere comunale e presidente della commissione sicurezza – che garantisce finalmente la necessaria sicurezza alla popolazione del Comune più lontano dell’Umbria da una caserma dei vigili. Credo che tutti i cittadini siano da oggi più tranquilli e oggettivamente più sicuri: la sede sarà attrezzata infatti con mezzi adeguati per meglio fronteggiare le esigenze di soccorso e quindi gli interventi richiesti dalla popolazione nell’intero comprensorio del Trasimeno. Proprio il controllo e la sicurezza del lago farà del luogo prescelto come sede della caserma, la migliore soluzione possibile a Castiglione del Lago”. Una nuova sede che rafforza la presenza dei vigili del fuoco al Trasimeno.

