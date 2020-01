Si potano gli alberi, modifiche alla viabilità - Tuttoggi

E’ partita l’attività di manutenzione e di potature degli alberi di proprietà del Comune di Foligno per il 2020. Tali lavorazioni, programmate o con carattere di urgenza, comporteranno un restringimento di carreggiata nelle vie interessate ma anche una occupazione totale delle stesse con l’installazione di un semaforo e la presenza di personale addetto. Potrà essere interdetta, se necessario, anche la sosta.

Le vie interessate sono via Mameli – con la potatura straordinaria dei pini domestici e l’abbattimento di alcuni alberi ritenuti pericolosi – via Fiamenga, viale Roma (da Porta Romana a Sant’Eraclio). Sono stati inoltre autorizzati gli abbattimenti di un leccio in via Liverani, di una quercia nel piazzale Emanuela Setti Carraro, a San Giovanni Profiamma, e di un platano lungo viale Mezzetti.

(foto di repertorio)