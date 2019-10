Si infortuna mentre va a funghi, soccorso da vigili del fuoco e Sasu

Erano in un bosco a cercare funghi, quando uno di loro si è infortunato, non riuscendo più a muoversi ed all’altra persona non è rimasto altro che chiamare i soccorsi. Sono stati i vigili del fuoco di Perugia ed il personale del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria (Sasu) a recuperare domenica pomeriggio, poco dopo le 17, due cercatori di funghi.

Le due persone si trovavano in un bosco nella zona di Greppolischieto, nel comune di Piegaro. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, alle cui cure è stato affidato l’infortunato.

