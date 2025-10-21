 Si frattura la caviglia per raggiungere lo scoglio di Roccaporena, donna recuperata dai vigili del fuoco - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Si frattura la caviglia per raggiungere lo scoglio di Roccaporena, donna recuperata dai vigili del fuoco

Redazione

Si frattura la caviglia per raggiungere lo scoglio di Roccaporena, donna recuperata dai vigili del fuoco

Mar, 21/10/2025 - 18:28

Condividi su:

Vigili del fuoco di Norcia in azione nel pomeriggio di oggi (martedì 21 ottobre) lungo il sentiero per raggiungere lo scoglio di Santa Rita a Roccaporena di Cascia per via di una donna infortunata. La signora, mentre percorreva il sentiero, è caduta accidentalmente in prossimità dell’undicesima stazione del percorso devozionale e si è fratturata una caviglia.

I Vigili del fuoco hanno provveduto al recupero della donna con barella Toboga e al successivo trasporto fino all’ambulanza del Servizio sanitario 118.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Terni

Stadio clinica, guerra Regione contro Bandecchi

Spoleto

“Facci ballare da lassù” | Musica per l’ultimo saluto a Dj Stelvio VIDEO

Terni

Denaro prestato ai clienti per giocare, questore sospende per 15 giorni sala giochi

in umbria

gli ultimi pubblicati

Star Bene

Ritocchi low cost, il chirurgo Santanchè: “Pericolosi sia in Italia sia all’estero”
Star Bene

Turchia e Albania prime mete ritocchi all’estero low cost, ecco le complicanze più frequenti
Ultim'ora Italia

A Roma sul FrecciaRosa oltre 400 prestazioni tra vaccini e screening

Ultim'ora Italia

Patente a 17 anni, arriva il via libera del Parlamento europeo

Ultim'ora Italia

Desaparecidos, processo in Corte d’Assise a Roma: Troccoli condannato all’ergastolo

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!