Si frattura la caviglia per raggiungere lo scoglio di Roccaporena, donna recuperata dai vigili del fuoco - Tuttoggi.info

Vigili del fuoco di Norcia in azione nel pomeriggio di oggi (martedì 21 ottobre) lungo il sentiero per raggiungere lo scoglio di Santa Rita a Roccaporena di Cascia per via di una donna infortunata. La signora, mentre percorreva il sentiero, è caduta accidentalmente in prossimità dell’undicesima stazione del percorso devozionale e si è fratturata una caviglia.
I Vigili del fuoco hanno provveduto al recupero della donna con barella Toboga e al successivo trasporto fino all’ambulanza del Servizio sanitario 118.