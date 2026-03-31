Si fingono volontarie per raccogliere fondi: denunciate tre donne ad Agriumbria - Tuttoggi.info

Tre donne denunciate per accattonaggio ad Agriumbria, grazie ai controlli mirati dei carabinieri della stazione di Bastia Umbra.

Durante la manifestazione all’Umbriafiere, che ha richiamato migliaia di visitatori, i militari hanno identificate numerose persone tra cui tre donne di origini rumena (di 22, 25 e 34 anni, residenti in Emilia Romagna), poi denunciate alla Procura della Repubblica di Perugia a piede libero per concorso in esercizio molesto dell’accattonaggio. Le tre donne sono state individuate e fermate mentre stavano effettuando una sistematica raccolta fondi in favore di una fittizia associazione benefica per le disabilità, sfruttando la sensibilità del pubblico. Per dare credibilità alla truffa, le donne si erano dotate di cartellini e di documentazione contraffatta: oltre alla denuncia, i militari hanno sequestrato la documentazione utilizzata e 475 euro in contanti, ritenuta provento della truffa.