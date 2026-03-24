 Si ferisce con la motozappa, trasportato con l'elisoccorso in gravissime condizioni - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Si ferisce con la motozappa, trasportato con l’elisoccorso in gravissime condizioni

Redazione

Si ferisce con la motozappa, trasportato con l’elisoccorso in gravissime condizioni

Mar, 24/03/2026 - 20:16

Condividi su:

E’ stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Perugia il 57enne che nel pomeriggio di oggi, martedì, è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando nel suo terreno agricolo nella zona di Costano, nel territorio comunale di Bastia Umbra.

Secondo quando si è appreso, la sua gamba sinistra è rimasta incastrata nelle pale del mezzo meccanico, provocando una importante lesione, con conseguente perdita di sangue.

Il personale sanitario lo ha raggiunto e stabilizzato, ma vista la gravità della ferita è stato chiamato l’elisoccorso Nibbio per il trasporto immediato in ospedale. Dove i medici stanno cercando di salvargli l’arto.

Sono in corso anche le indagini da parte delle forze dell’ordine sulla dinamica dell’incidente avvenuto nel terreno agricolo.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

Ospedale veterinario pubblico e gratuito, bocciata la proposta di Scoccia | Botta e risposta in Consiglio

Perugia

Via libera del Consiglio alle variazioni di bilancio

Perugia

Perugia, fiamme in uno studio medico: intervento in corso

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Meloni: “Auspico che anche Santanchè si dimetta”. Delmastro e Bartolozzi lasciano
Ultim'ora Italia

Trump: “Iran ha mandato un regalo, vuole accordo”. Teheran smentisce negoziati
Cronaca

Si ferisce con la motozappa, trasportato con l’elisoccorso in gravissime condizioni

Assisi

Al Vescovado sosta vietata per tutti, rassicurazioni (parziali) del sindaco

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!