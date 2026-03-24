Si ferisce con la motozappa, trasportato con l'elisoccorso in gravissime condizioni - Tuttoggi.info

E’ stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Perugia il 57enne che nel pomeriggio di oggi, martedì, è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando nel suo terreno agricolo nella zona di Costano, nel territorio comunale di Bastia Umbra.

Secondo quando si è appreso, la sua gamba sinistra è rimasta incastrata nelle pale del mezzo meccanico, provocando una importante lesione, con conseguente perdita di sangue.

Il personale sanitario lo ha raggiunto e stabilizzato, ma vista la gravità della ferita è stato chiamato l’elisoccorso Nibbio per il trasporto immediato in ospedale. Dove i medici stanno cercando di salvargli l’arto.

Sono in corso anche le indagini da parte delle forze dell’ordine sulla dinamica dell’incidente avvenuto nel terreno agricolo.