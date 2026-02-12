 Si è spenta Antonella Sardo Infirri, Terni e Spoleto in lutto - Tuttoggi.info
Si è spenta Antonella Sardo Infirri, Terni e Spoleto in lutto

Redazione

Si è spenta Antonella Sardo Infirri, Terni e Spoleto in lutto

Gio, 12/02/2026 - 19:00

Si è spenta questa mattina a Spoleto la signora Antonia Giulia Bissanti Sardo Infirri, per lungo tempo residente a Terni. Aveva 89 anni.

Nata a Barletta, Antonia Bissani, dai più conosciuta con il diminutivo di Antonella, si era sposata con il compianto Rosario Sardo Infirri, dirigente pubblico, con cui si era trasferita a Terni per seguirlo nel suo incarico di direzione dell’allora Istituto delle case popolari.

Conosciuta e stimata per le sue doti umane e di impegno sociale, appassionata della coltura dei fiori, ha dedicato la propria vita alla famiglia a cominciare dai due figli, Margherita, stimata medico pediatra di Spoleto e punto di riferimento per migliaia di genitori, e Giuseppe, generale dell’esercito, già comandante del 7° Reggimento elicotteri “Vega” e del Comando Regione Trentino Alto Adige.

Le esequie della signora Antonella Sardo Infirri si terranno domani, venerdì 13 febbraio alle ore 10 nella Chiesa di Santa Rita.

Ai figli Margherita e Giuseppe e ai nipoti giunga l’abbraccio della nostra redazione

