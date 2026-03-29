Si chiude con l'annuncio della terza edizione il Festival dei beni comuni - Tuttoggi.info

Si è conclusa sabato 28 marzo con l’assegnazione di un premio ad alcuni Comuni e realtà associative e l’appuntamento alla primavera 2027 la seconda edizione del “Festival dell’Amministrazione condivisa dei beni comuni”, che si è svolta ad Assisi con oltre 350 partecipanti da tutta Italia.

L’evento è stato promosso da Comune di Assisi, Labsus-Laboratorio per la sussidiarietà e Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Perugia, con il patrocinio di Regione Umbria e Anci Umbria, il sostegno della Consulta delle Fondazioni umbre e la segreteria tecnica di Fare Cooperativa sociale.

Per tre giorni, dal 26 al 28 marzo 2026, sindaci e amministratori pubblici, studiosi, sociologi, associazioni, scuole e università si sono confrontati sul tema della cura dei beni comuni, condividendo idee, modelli, pratiche ed esperienze, con l’obiettivo di creare nuove reti fra cittadini, istituzioni, enti pubblici e terzo settore.

Sabato, nella Sala della Conciliazione del palazzo comunale, le conclusioni e l’assegnazione del premio nazionale “Patti x Collaborare”, istituito per sostenere, diffondere e riconoscere l’impegno delle comunità nella cura e gestione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali. Alla cerimonia sono intervenuti il vicesindaco di Assisi Veronica Cavallucci, l’assessore Donatella Casciarri, il segretario generale del Comune Fabrizio Proietti, il presidente di Labsus Pasquale Bonasora. Tutti hanno evidenziato la necessità di rafforzare la collaborazione fra enti pubblici, tessuto associativo e territorio per dare risposte più efficaci ai bisogni dei cittadini e costruire una comunità più viva e solidale. In questo quadro, Assisi e il Festival, nato proprio qui, rappresentano un punto di riferimento nazionale.

Per la sezione “Idee”, il premio è andato al Comune di Narni “per l’attivazione di processi di welfare sociale, a partire dalla valorizzazione di beni ambientali e del patrimonio naturalistico-industriale” (progetto centro visite G. Fortunati di Stifone – Gole del Nera). Il riconoscimento è stato ritirato dal sindaco Lorenzo Lucarelli.

Per la sezione “Enti locali”, è stato premiato il Comune di Vicenza “per l’attivazione di processi capillari e diffusi di coprogettazione e la loro strutturazione in metodo” (percorso di coprogettazione “Centri di Gravità”). Il premio è stato consegnato all’assessore Leonardo Nicolai.

Per la sezione “Patti”, riconoscimento all’associazione Terme del Corallo (Comune di Livorno), “per l’attivazione di processi di welfare tramite il Patto, che coinvolge un grandissimo numero di partecipanti, prevede inserimento lavorativo e valorizza un bene culturale di grande pregio”. A ritirarlo Pino Pera di Reset Livorno.

Menzioni speciali per le seguenti realtà, che hanno attivato patti di collaborazione di valore: La piazza siamo noi ( Comune di Roma) “per il coinvolgimento di un numero altissimo di cittadini singoli oltre a gruppi organizzati, in luogo di degrado divenuto spazio di comunità dalle attività molteplici”; Comunità della cura (Comune di Bucine), “perché attiva un percorso interessante e potenzialmente innovativo sulla salute come bene comune”; Villa Giaquinto (Caserta) “per la durata e la capacità di progressiva strutturazione del patto che è uno dei più longevi d’Italia”.

L’appuntamento con la terza edizione del “Festival dell’Amministrazione condivisa dei beni comuni” è ad Assisi nella primavera 2027, con la città serafica laboratorio nazionale di partecipazione e innovazione amministrativa.