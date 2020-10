Si avvicina il debutto mondiale della Golf 8 R - Tuttoggi

Ha preso il via il conto alla rovescia per il debutto mondiale della versione di punta della Volkswagen più venduta di sempre. La Golf 8 R verrà mostrata in anteprima il 4 novembre e la sua commercializzazione in Europa inizierà pochi giorni dopo. La Volkswagen amplia la gamma sportiva della Golf a grande velocità: dopo GTI, GTI Clubsport, GTE e GTD, è arrivato il momento della più potente di tutte: la nuova Golf 8 R. Come tutte le Golf, anche la Golf 8 R è prodotta nella fabbrica di Wolfsburg, in Germania. Una dotazione davvero innovativa della Golf 8 R è il nuovo sistema di trazione integrale con distribuzione selettiva della coppia dell’asse posteriore. La trazione integrale è controllata dal Vehicle Dynamics Manager che è stato strettamente integrato con gli altri sistemi quali il controllo elettronico del differenziale anteriore XDS e il controllo adattivo del telaio DCC. Così, la nuova Golf 8 R offre una trazione eccellente, una dinamica di guida neutra e precisa, oltre a un’agilità sorprendente. L’obiettivo principale dello sviluppo era portare il piacere di guida a livelli mai raggiunti prima.

La Golf 8 R è mossa dal più potente turbo benzina da 2 litri a quattro cilindri della serie EA888 disponibile sulla nuova Golf.

L’evoluto motore a iniezione diretta è caratterizzato da soluzioni innovative e dettagli specifici, come l’integrazione nella testata del condotto raffreddato ad acqua che porta i gas di scarico alla turbina o l’alzata variabile delle valvole con doppia regolazione dell’albero a camme.

(ITALPRESS).