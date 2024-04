Sì Assisi, lanciata la campagna di Armando Testa per promuovere la città - Tuttoggi.info

L'obiettivo è di pubblicizzare tutte quelle attività che costituiscono un’offerta turistica a 360°. Anche se il "sì" di Assisi era già stato "utilizzato", in forma meme, da alcune pagine satiriche

In principio furono le pagine Facebook Adottare Soluzioni Punk per sopravvivere e MalEdizioni, che con la storpiatura di “Assisi” nell’inglese maccheronico “Ah-yes-yes”, regalarono alla città cinque minuti di “notorietà meme” sul web. E praticamente il “sì” di Assisi viene utilizzato anche nella campagna “Sì Assisi” affidata all’Agenzia Armando Testa che sarà on air, dal 22 aprile per promuovere la stagione del turismo estivo della città di Assisi, con l’obiettivo non soltanto di valorizzare i luoghi francescani, ma anche di promuovere tutte quelle attività che costituiscono un’offerta turistica a 360°.

“SÌ Assisi” e – promossa dal Comune – è stata presentata stamani in anteprima nella città serafica, alla presenza dei creativi di Armando Testa, di chi si è occupato della strategia media, The Gate Communication, e di amministratori comunali. L’iniziativa è sostenuta, principalmente, con fondi legati al bando indetto dal Ministero del Turismo per il rilancio turistico di città a vocazione turistico-culturale, riconosciute dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, vinto dal Comune di Assisi con il progetto “Vivi Assisi. Valorizzazione dei luoghi francescani con itinerari naturalistici, etici ed esperienziali”. L’Ente ha così ottenuto un finanziamento complessivo di 925mila euro, di cui circa 150mila dedicati proprio ad azioni di comunicazione e promozione.

“L’idea creativa è all’insegna della positività e prende spunto dal nome stesso della città: Assisi, con la centralità del “SÌ”, rappresenta la risposta a tutto ciò che si possa chiedere ad una vacanza mai banale. Infatti, che si tratti di ricercare la spiritualità, di immergersi nella natura, di assistere ad un concerto all’aperto o ad una mostra d’arte, di gustare un pranzo o di percorrere sentieri emozionanti in bicicletta, Assisi ha da offrire di tutto” – ha dichiarato Raffaele Balducci, direttore creativo di Armando Testa.

In pratica, attraverso un meccanismo “copy” di domanda e risposta, il “SÌ” esprime la risposta ad ogni desiderio, la promessa di un’offerta turistica diversificata e appagante, ed è al contempo l’elemento grafico che firma in maniera identitaria e distintiva la campagna, con la forza espressiva e la sintesi di un logo. Così, Assisi non è più solo la città di San Francesco, è una affermazione: è un sì alla natura, un sì all’arte, un sì ad un’estate di esperienze all’aperto e di divertimento, che rappresentano i temi trattati in questo primo lancio, che vede grande protagonista il Monte Subasio come risorsa turistica strategica.

La campagna è multicanale, pianificata sul web e sui canali social con un piano editoriale “paid” e “organico” e su impianti OOH in 13 grandi stazioni italiane, come Milano Centrale, Roma Termini e Tiburtina, Torino Porta Nuova, Genova Brignole, Genova Piazza Principe, Verona Porta Nuova, Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Bologna Centrale, Napoli Centrale, Bari Centrale, Palermo Centrale. Le singole azioni sono state illustrate da Donato Perri e Vincenzo Tomini Foresti di The Gate Communication, agenzia che si è occupata della strategia media.

Il lancio, previsto il 22 aprile, rappresenta il primo step della campagna “SÌ Assisi”, che proseguirà con altre attività e tematiche fino al 2025, prevedendo anche uscite internazionali. L’amministrazione comunale – si legge in una nota – ha espresso soddisfazione per il fatto che Assisi, per la prima volta, sia protagonista di una campagna di comunicazione nazionale e internazionale, finalizzata a valorizzarla nel suo complesso e a promuoverla come meta turistica ideale da vivere tutto l’anno. Un progetto innovativo, per un nuovo posizionamento dell’immagine della città, che è capitale di valori, spiritualità, arte, cultura, natura e bellezza. Un netto cambio di passo sul fronte della promozione e comunicazione turistica, che favorirà anche nuove opportunità di sviluppo economico e sociale per la città e per l’intero territorio, considerando anche che Assisi rappresenta oltre il 25 per cento dell’intero flusso turistico dell’Umbria.