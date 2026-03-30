Si apre la Settimana Santa ad Assisi: il programma delle iniziative in città - Tuttoggi.info

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Si apre la Settimana Santa ad Assisi: il programma delle iniziative in città

Redazione

Si apre la Settimana Santa ad Assisi: il programma delle iniziative in città

Lun, 30/03/2026 - 12:07

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Al via domenica 29 marzo la Settimana Santa con la celebrazione della Domenica della Palme con i riti presieduti per la prima volta dal nuovo vescovo monsignor Felice Accrocca dopo il solenne insediamento di mercoledì scorso. Dopo la benedizione dei ramoscelli di ulivo dal sagrato della chiesa di Santa Maria sopra Minerva i tanti fedeli presenti in piazza del Comune ad Assisi hanno raggiunto in processione la cattedrale di San Rufino dove il vescovo ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica. “Prendiamoci solo un minuto di silenzio – un passaggio dell’omelia di monsignor Accrocca – e pensiamo a tutte quelle volte che io l’ho tradito, che io l’ho rinnegato, che io sono fuggito davanti alle mie responsabilità”.

Gli appuntamenti della Settimana Santa proseguono mercoledì Santo primo aprile con la celebrazione della messa crismale, con la benedizione degli Oli santi alle ore 16 nella cattedrale di Assisi. L’animazione liturgica sarà a cura della Cappella musicale di San Rufino. Il 2 aprile inizierà il Triduo Pasquale. Alle ore 17,30 monsignor Accrocca presiederà in cattedrale la santa messa “Nella Cena del Signore” con la lavanda dei piedi e la reposizione del Santissimo Sacramento. L’animazione liturgica sarà a cura del coro parrocchiale. Alle ore 19 la deposizione del Crocifisso a ricordo della Passione dei Signore e della lauda trecentesca della “Scavigliazione”. Venerdì santo mattina alle ore 6.45 Ufficio delle letture e lodi mattutine, alle ore 7.30 la processione del Cristo Morto, con partenza dalla cattedrale di San Rufino, nel pomeriggio alle ore 17 la Celebrazione della Passione del Signore presieduta dal Vescovo mons. Felice Accrocca, con la liturgia della Parola, l’adorazione della Croce, e la comunione all’assemblea. In questo giorno è prevista la colletta per la Terra Santa. Alle ore 20.30 la processione con la Madonna Addolorata fino alla Basilica di San Francesco e ritorno con il Cristo e la Madonna nella cattedrale di San Rufino. Il 4 aprile, Sabato Santo, alle ore 22.00 veglia pasquale nella notte santa presieduta dal vescovo Accrocca nella cattedrale di San Rufino, mentre il giorno di Pasqua il vescovo celebrerà la santa messa alle ore 10 nella concattedrale di San Feliciano a Foligno. A Foligno il vescovo mercoledì 1 aprile alle ore 21 celebrerà la santa messa Crismale nella cattedrale di San Feliciano, il 2 aprile alle ore 9.30 incontrerà i cresimandi.

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