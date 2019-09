Si apre la caccia al cinghiale, le regole della Usl per l’uso delle carni

Da domenica 6 ottobre si apre in Umbria la caccia al cinghiale. Il Servizio Veterinario della Usl Umbria 1 ricorda che anche quest’anno è in vigore il “Piano Regionale di controllo sanitario dei cinghiali e vigilanza delle altre specie selvatiche” finalizzato all’individuazione di patologie specifiche del cinghiale o che interessano anche altre specie di animali domestici o che addirittura possono essere direttamente trasmesse all’uomo (zoonosi).

Tali indagini verranno effettuate non solo sui cinghiali uccisi durante la campagna venatoria, secondo il calendario, ma anche sulla fauna selvatica rinvenuta morta che dovrà essere inviata all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Perugia tramite il Servizio Veterinario della USL Umbria 1.

Si ricorda che per quanto riguarda le carni dei cinghiali abbattuti, è obbligatoria la ricerca di larve di Trichinella spp., un parassita vermiforme inizialmente localizzato a livello della mucosa del duodeno e che successivamente migra nel tessuto muscolare striato dove si sviluppa e diventa infestante. Pertanto, le carni di cinghiale devono essere consumate successivamente all’esito dell’esame per la ricerca di larve di Trichinella spp., e solo dopo completa cottura.

A chi rivolgersi

Le sedi del Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale sono aperte nei giorni feriali di lunedì e venerdì, successivi alle battute, con i seguenti orari:

Ponte San Giovanni – Centro Macellazione Carni di Ponte San Giovanni, Via Simonucci (08,00-10,00)

Massa Martana – Mattatoio di Massa Martana, Via D. Alighieri (08,00-09,00)

Marsciano -Mattatoio di Marsciano, Via del Mattatoio (08,00-10,00)

Bastia Umbra – Laboratorio c/o Amb. Veterinario Piazza Moncada, Umbria Fiere (09,00-10,00)

Panicale – Laboratorio Serv. Veterinario, P.za del Mercato (lunedì 08,30-09,30; venerdì 08,30 – 09,00)

Per informazioni rivolgersi agli uffici del Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale di Perugia 075/5412445/401, Ponte S. Giovanni 075/5990507, Bastia Umbra 075/8139612, Marsciano 075/8782431 e Panicale 075/8354307.

Città di Castello – Laboratorio c/o Canile comprensoriale di Lerchi (08,30 – 10,00)

Umbertide – Mattatoio Comunale (08,30 – 10,00)

Gubbio – Mattatoio Comunale (08,30 – 10,00)

Gualdo Tadino – Mattatoio Comunale (08,30 – 09,30)

Per informazioni rivolgersi agli uffici del Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale di Città di Castello in piazza Giovanni XXIII (ex INAM – 3° piano) tel. 075/8509366 e di Gubbio via Cavour 38 tel. 075/9239565 o ai centralini degli ospedali di Città di Castello, Branca e Umbertide.

