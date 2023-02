Si animano i cantieri dei lavori pubblici a Città della Pieve, il punto sugli interventi

È in corso l’intervento di impermeabilizzazione del parcheggio sottostante Piazza Unità d’Italia.

Proseguono i lavori di rifacimento del piano viabile dei sottofondi, dei sottoservizi e del manto stradale (che verrà realizzato in pietra serena) in Via del Fango e Via del Cocciaro

Sono attualmente in esecuzione interventi di cura del verde presso le rotonde di Po’ Bandino; la nuova piazzetta verde di Via Abbruzzo e l’area giochi limitrofa al campo sportivo. Taglio del verde effettuato anche a presso la rotatoria e la pista ciclabile che porta al Callone Pontificio, dove sono stati raccolti e correttamente smaltiti sacchi di rifiuti abbandonati.

Nell’ambito della cura del verde è stata altresì svolta l’attività di concimazione su tutto il territorio comunale presso le aree verdi, i cespugli ornamentali e gli arbusti.

Sono in corso i lavori di realizzazione del marciapiede a Maranzano.

Al Museo Civico Diocesano di Santa Maria dei Servi, in Via Beato Giacomo Villa, sono in corso di esecuzione gli interventi di adeguamento funzionali allo svolgimento della mostra dedicata al cinquecentenario della morte del Perugino (dal 1° luglio al 30 settembre 2023), tra cui l’installazione dell’impianto di riscaldamento a pavimento per la gestione dell’umidità e della temperatura.

Proseguono i lavori alla Torre Civica per la realizzazione di un nuovo punto panoramico.

Sono stati assegnati i lavori alla Torre del Vescovo che a breve si avvieranno.

A fine mese verranno assegnati i lavori di efficientamento energetico per l’installazione di nuovi punti luce a led sul territorio comunale.

Infine il 23 febbraio saranno aperte le buste per l’assegnazione dei lavori di riqualificazione di Viale Icilio Vanni e Viale Cappuccini.