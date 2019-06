Sì a ‘Marino fa mercato’ alla ex Colat ma senza ampliamenti | Ecco il progetto

Sì del Consiglio comunale di Città di Castello a Marino fa mercato ma dentro il perimetro della ex Colat, senza ampliamenti. Nella seduta di lunedì 3 giugno il progetto è passato al vaglio della massima assise tifernate, dopo l’esame in commissione e una relazione tecnica illustrata dall’assessore all’Urbanistica Rossella Cestini.

Nella sede una volta occupata dalla Colat ‘Marino fa mercato’ realizzerà una grande struttura di vendita per oltre 5000 metri quadri nell’ambito di un piano che prevede parcheggi, area verde con giochi, una sistemazione naturalistica del torrente Soara, il collegamento alla pista ciclabile e una rotatoria per fluidificare il traffico e fungere da dissuasore di velocità in prossimità del cosiddetto “ponte della Morte”.

La richiesta di procedura Suap, cioè semplificata, nasce per autorizzare i parcheggi su un lotto agricolo vicino, che può acquisire tale destinazione solo a fronte di una variante al Prg, sia strutturale che operativo. Lo stop a tale procedura da parte del Consiglio, quindi, non inficia il progetto ma solo l’ubicazione dei parcheggi oltre il perimetro attuale. I rilievi dei commissari si sono infatti concentrati sul contesto, prossimo al Centro delle tradizioni di Villa Cappelletti, e sul fatto che il supermercato, in quanto riqualifica un insediamento in degrado, gode già per legge di un premio del 15% in più per parcheggi e aree verdi.

Bucci (Castello Cambia): “Il progetto non tiene conto della realtà urbanistica e viaria. Dobbiamo fare una verifica complessiva dell’impatto. Non siamo d’accordo, memori di quanto accaduto in altre zone dove ci sono stati grandi insediamenti commerciali. Serve una progettazione più”. Morini (Tiferno Insieme): “La commissione all’unanimità ha detto di no ad una variante al Prg operativo prima ancora che sia approvato. L’imprenditore può approfondire e dare maggiori elementi”. Tavernelli (Pd): “Il recupero di Colat va fatto il prima possibile. ‘Marino fa mercato’ lo ha acquistato ed è giusto assecondare le sue richieste, perché il beneficio lo trae anche la città. La Colat era quasi 10 mila mq, questa con una variante nel piano strutturale è quasi raddoppiata. Marino fa mercato può partire subito, gli standard dei parcheggi sono aumentati così come la cubatura”. Morani (Psi): “L’intervento rigenera una parte della zona Sud in degrado. Questo è un elemento ottimale del progetto, che ha già numeri importanti. Nulla vieta a Prg approvato di chiedere una variante”.

