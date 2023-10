ROMA (ITALPRESS) – Settimana di spettacolo e divertimento al The Spot dove il gotha internazionale della tavola si è dato appuntamento per conquistare una medaglia iridata e punti utili verso Parigi. Grande soddisfazione per il presidente Fisr e World Skate Sabatino Aracu: “Con i Mondiali sul Lido di Roma consacriamo definitivamente la Città Eterna capitale dello skateboarding aprendo la strada ad un 2024 ancora più straordinario”.

glb/gtr

(Fonte video: ufficio stampa Fisr)