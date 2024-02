Shopping in corso Vannucci... con Laetitia Casta

A Solomeo per il suo spettacolo teatrale, l'attrice e modella ha approfittato per una passeggiata nel centro di Perugia

Fare shopping in corso Vannucci, sabato pomeriggio, e ritrovarsi accanto Laetitia Casta. La modella e attrice francese, in questi giorni al Teatro Cucinelli di Solomeo per lo spettacolo “Une journée particulière”, adattamento teatrale del film cult di Ettore Scola, ha approfittato per fare un giro nel centro storico di Perugia.

Una visita alle bellezze del capoluogo umbro, ma anche ai prodotti tipici locali. Laetitia Casta ha ammirato in particolare alcuni manufatti in ceramica, con le classiche decorazioni derutesi, di cui si è detta innamorata.

Poi il ritorno a Solomeo, dove in serata ha portato insieme a Roschdy Zem lo spettacolo in prima nazionale, replicato domenica pomeriggio. Un soggiorno umbro nel quale ha avuto modo anche di confrontarsi con l’amico stilista re del cashmere, Brunello Cucinelli.