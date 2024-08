Shade aggredito e rapinato sotto casa: "Mani al collo" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Sono stato aggredito sotto casa". Il rapper Shade, dal suo profilo Instagram, racconta la disavventura vissuta ieri sera. L'artista, al secolo Vito Ventura, è stato aggredito e rapinato da due malviventi. "La cosa paradossale è che non mi sia capitato nulla nell'ultima settimana nel Queen's, a Brooklyn, a Harlem dove ho girato a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ritorno in Italia, sotto casa: bam! Questi due loschi individui si sono avvicinati, mi hanno messo al muro e uno mi ha messo la mano al collo iniziando a stringere forte", racconta.

"A quel punto, mi sono sentito in diritto di tirargli una castagna in faccia semplicemente per liberarmi e scappare via, come ho fatto. Hanno iniziato a urlare, hanno cercato di sgambettarmi. Poi si sono resi conto che le persone iniziavano ad affacciarsi, perché sentivano urlare, e sono scappati. Uno è riuscito a strapparmi la collanina che avevo al collo, avrà valuto un valore di 40 euro. Era più che altro un oggetto di valore affettivo... ne sono uscito con qualche segnetto ma sto bene...", dice.