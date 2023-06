La Guardia di finanza ha messo in luce come l’organizzazione criminale, alla stregua di una vera e propria “zecca parallela”, ha immesso in circolazione oltre 5 milioni di euro falsi (di cui 1,9 milioni posti sotto sequestro), di banconote contraffatte, di pregevole fattura e di vario taglio (in particolare, 20 e 50 euro), generando un profitto illecito di circa 75Omila euro.

