 Sgarbi e il messaggio a Domenica In: "Ci vediamo presto" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Sgarbi e il messaggio a Domenica In: “Ci vediamo presto”

tecnical

Sgarbi e il messaggio a Domenica In: “Ci vediamo presto”

Dom, 12/10/2025 - 17:03

Condividi su:

(Adnkronos) – “Sono lì con voi in spirito, presto ci sarò anche di persona”. E’ il messaggio audio che Vittorio Sgarbi invia a Domenica In. Il critico d’arte si sta riprendendo dopo mesi durissimi, caratterizzati da un ricovero al policlinico Gemelli per depressione. A Domenica In, oggi 12 ottobre, è stata ospite Evelina Sgarbi, figlia del critico. La ragazza 25enne ha raccontato a Mara Venier gli ultimi mesi, fornendo la sua versione di un rapporto complicato da contatti sporadici con il padre, a suo dire ‘isolato’ dal mondo esterno. 

La vicenda, nelle ultime settimane, è stata caratterizzata da messaggi a mezzo stampa che Sgarbi e la figlia si sono scambiati in un confronto acceso. Il critico – che ha contatti continui con Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo e ‘spalla’ di Mara Venier nella conduzione di Domenica In – è tornato in pubblico recentemente presentandosi al seggio per votare alle elezioni regionali nelle Marche. Mara Venier è pronta ad accogliere Sgarbi quando sarà nuovamente in condizione di comparire in tv. “Sono lì con voi in spirito, presto ci sarò anche di persona. Vivo dentro l’immagine che avete di me, fra luce e ombre, come Caravaggio. Guardando da fuori la vita che ho sempre guardato da dentro”, il messaggio alla trasmissione. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!