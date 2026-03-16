Sfonda porta con mazza da baseball e minaccia il padre, denunciato 28enne - Tuttoggi.info

Il personale della Polizia di Stato di Assisi, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, è intervenuto presso un’abitazione di Bastia Umbra, denunciando un cittadino italiano – classe 1998 – per il reato di minaccia aggravata.

Nello specifico, gli agenti della volante del Commissariato di pubblica sicurezza di Assisi sono intervenuti su richiesta di un uomo che segnalava il comportamento aggressivo del figlio. Quest’ultimo, rientrato a casa in evidente stato di alterazione alcolica, aveva tentato di accedere alla stanza del genitore sfondando la porta con una mazza da baseball.

Giunti sul posto, gli operatori hanno trovato il ragazzo ancora in possesso della mazza. Dopo averlo riportato alla calma, i poliziotti hanno escusso il 28enne che non ha saputo fornire motivazioni circa il suo comportamento. Per questo motivo gli agenti, dopo aver sequestrato la mazza da baseball e ultimati gli atti di rito, lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di minaccia aggravata.