 Sfonda porta con mazza da baseball e minaccia il padre, denunciato 28enne - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Sfonda porta con mazza da baseball e minaccia il padre, denunciato 28enne

Redazione

Sfonda porta con mazza da baseball e minaccia il padre, denunciato 28enne

Lun, 16/03/2026 - 17:20

Condividi su:

Il personale della Polizia di Stato di Assisi, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, è intervenuto presso un’abitazione di Bastia Umbra, denunciando un cittadino italiano – classe 1998 – per il reato di minaccia aggravata.

Nello specifico, gli agenti della volante del Commissariato di pubblica sicurezza di Assisi sono intervenuti su richiesta di un uomo che segnalava il comportamento aggressivo del figlio. Quest’ultimo, rientrato a casa in evidente stato di alterazione alcolica, aveva tentato di accedere alla stanza del genitore sfondando la porta con una mazza da baseball.

Giunti sul posto, gli operatori hanno trovato il ragazzo ancora in possesso della mazza. Dopo averlo riportato alla calma, i poliziotti hanno escusso il 28enne che non ha saputo fornire motivazioni circa il suo comportamento. Per questo motivo gli agenti, dopo aver sequestrato la mazza da baseball e ultimati gli atti di rito, lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di minaccia aggravata.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

I bambini dell’IC Perugia 4 in visita al comando provinciale dei carabinieri | FOTO

Perugia

Scoperto con la droga in auto tenta di fuggire correndo a tavoletta: arrestato 21enne

Perugia

Pieve Play: il debutto che trasforma il territorio in un grande campo da gioco

in umbria

gli ultimi pubblicati

Assisi

Sfonda porta con mazza da baseball e minaccia il padre, denunciato 28enne

Star Bene

“Così le Paralimpiadi dei record possono diventare strumento di inclusione”, l’analisi del medico
Star Bene

Fecondazione, la salute del padre ha un ruolo anche prima del concepimento

Star Bene

Riforma responsabilità medica, a Roma Tor Vergata esperti a confronto

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!