Settimana mondiale Tiroide, all’Ospedale di Perugia colloqui informativi con gli specialisti - Tuttoggi

Trattate branche dell' Endocrinologia della tiroide in età pediatrica e nell’adolescente e Endocrinologia della tiroide in età adulta

L’Azienda Ospedaliera di Perugia aderisce alla Settimana mondiale della tiroide, l’annuale appuntamento in programma dal 25 al 31 maggio. L’iniziativa è patrocinata dall’ISS, Istituto Superiore di Sanità e promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, mediche e chirurgiche italiane per incentivare la corretta informazione sulle patologie della tiroide. Il tema scelto quest’anno è, infatti, “Tiroide e salute: io mi informo bene”.

L’Ospedale di Perugia, per l’occasione, ha promosso una giornata di colloqui informativi gratuiti e in presenza dedicata ai cittadini, per rispondere a dubbi o domande legati alla prevenzione e alle patologie della tiroide nell’adulto e nel bambino.