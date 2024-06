Sette ore in scooter (di notte) per andare nuotare, la passione "no limits" di un 75enne - Tuttoggi.info

Gabriele Romani è partito sabato notte (8 giugno) da San Benedetto del Tronto per partecipare al Meeting Internazionale Masters “Italo Galluzzi” di Città di Castello

Che cosa non si fa per partecipare ad un evento a cui si tiene tanto. Ne sa qualcosa Gabriele Romani, 75 anni compiuti, una vita trascorsa sulle navi e portacolori del Gruppo Sportivo Samp 87 di San Benedetto del Tronto che, nella notte di sabato scorso (8 giugno) è salito in sella al suo scooter e, dopo quasi 7 ore di viaggio, ha raggiunto la piscina comunale di Città di Castello per partecipare al XXXVII Meeting Internazionale Masters “Italo Galluzzi”.

Appena arrivato – con la borsa “incastrata” sul poggiapiedi – si è concesso giusto un caffè e poi, senza esitazione, ha indossato la cuffia e disputato ben due gare, 100 rana e 100 stile libero. Al termine, un occhio al tabellone, doccia, e un passaggio in segreteria, dove si è rifocillato con porchetta e dolci.

Dopo alcune battute con gli organizzatori della manifestazione, a dir poco meravigliati da tanta passione ed entusiasmo, è salito di nuovo in sella allo scooter per far ritorno a San Benedetto del Tronto.

“Di fronte a tanta passione – hanno precisato i responsabili dei Nuotatori Tifernati Valentino Cerrotti e Francesco Serafini, tra gli organizzativi dell’evento – anche l’ottimo risultato tecnico sportivo della manifestazione passa in secondo piano. Questa incredibile testimonianza d’affetto verso manifestazione, sport e nuoto rendono giusto il senso e la vera essenza che da sempre caratterizza il meeting. Record e risultati contano ma queste storie bellissime faranno parte del nostro palmares e dei ricordi più belli”.