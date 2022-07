Sessantenne con precedenti evade dai domiciliari

La condanna che doveva scontare

Pertanto, dopo aver riconosciuto il 65enne, i poliziotti hanno perlustrato accuratamente l’area, accertando così che nessuno dei veicoli in sosta presentasse segni di danneggiamento o effrazione. Successivamente hanno effettuato alcuni approfondimenti sulla posizione dell’uomo constatando che stava scontando, in regime di detenzione domiciliare, una condanna definitiva a due anni di reclusione per il reato di ricettazione. Il 65enne avrebbe potuto lasciare la propria abitazione solo in fasce orarie predeterminate e solo per esigenze di carattere sanitario o legate ad altre primarie necessità. Non essendo risultato in grado di giustificare la propria presenza nel parcheggio, è stato arrestato in flagranza per il reato di evasione.