Servizio civile Todi, al via il Progetto CRI 2018 #Un Aiuto Solidale

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Al via il Progetto della Croce Rossa Italiana di Todi #Un Aiuto Solidale. Di seguito le indicazioni fornite dalla locale sezione CRI per la ricerca ed adesione dei volontari, dopo la pubblicazione del Bando 2018 per il Servizio Civile Nazionale.

SETTORE DI INTERVENTO

Assistenza (Salute)

AREA DI INTERVENTO

Il Progetto si propone di dare adeguata risposta alle richieste di assistenza sanitaria e trasporto nei territori di Todi, Marsciano, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio dove opera la Croce Rossa proponente il progetto. E’ rivolto a tutte quelle persone che devono effettuare terapie di vario genere, sono interessate trasporti interospedalieri, dimissioni da ospedali, case di cura e case protette, ricoveri urgenti o che comunque necessitano di essere accompagnate con automezzo o ambulanza negli spostamenti. I volontari del servizio civile svolgeranno anche attività socio-assistenziali rivolte alle famiglie in stato di necessità del territorio in cui la Croce Rossa opera. La definizione del progetto scaturisce da una attenta analisi dei bisogni e delle risorse del territorio. Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione della domanda di ogni specifico Bando abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età.

Nello specifico le attività previste per i Volontari all’interno del progetto prevedono:

Centralino, sportello di ascolto, emporio solidale: gestione delle telefonate ricevute e delle richieste degli utenti in autopresentazione.

Trasporto inter-ospedalieri, dializzati, sangue, organi per trapianto: i Volontari saranno integrati con l’equipaggio di turno con compiti di assistere l’utente durante il viaggio ed il periodo di attesa.

Visite e dimissioni viaggi privati: affiancamento dei Volontari che avranno compiti di assistenza durante il trasporto

Assistenza manifestazioni pubbliche e sportive: i Volontari saranno utilizzati in equipe di soccorritori a piedi, con compiti di pattugliamento tra gli spettatori con zaino e presidi sanitari.

Corsi per uso degli automezzi dell’Associazione: i Volontari, dopo un corso adeguato, potranno guidare gli automezzi targati Croce Rossa.

Attività amministrativa: i Volontari potranno essere impiegati negli uffici amministrativi delle sedi, onde aiutare gli operatori già in servizio, gestendo anche la parte relativa all’amministrazione delle attività previste nel progetto.

Contattatti a: todi@cri.it

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa