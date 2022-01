Servizio civile, 11 posti a al Comune di Perugia

Quattro progetti, domande entro il 26 gennaio: chi può partcipare e come fare

Nel bando ANCI Servizio Civile dei Comuni si ricercano 2256 volontari, di cui 83 con disabilità, da impiegare in 654 Enti locali ( https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/il-testo/ ).

L’Umbria è coinvolta con 10 progetti, per un numero complessivi di 116 volontari, di cui 4 con disabilità.

Per quanto riguarda Perugia, in particolare, i progetti previsti sono quattro per un totale di 11 posti a disposizione.

I progetti a Perugia

Alla scoperta del paesaggio dei borghi: lo sviluppo del turismo sostenibile nei comuni umbri: sono 4 i posti disponibili, due dei quali riguardano la promozione del progetto Art bonus, mentre i restanti la promozione e informazione rispetto ai servizi culturali sviluppati nell’ambito di BiblioComPG; Leggere, scoprire e conoscere: volontari per la promozione culturale nelle biblioteche dell’Umbria (2 posti disponibili); Tradizione e memoria: volontari per la promozione dei musei cittadini e della cultura locale umbra (2 posti disponibili); Cittadini attivi per favorire la partecipazione alla vita del territorio (3 posti disponibili).

Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi, prevedono la certificazione o attestazione delle competenze e un percorso di tutoraggio. Ai volontari è riconosciuto un contributo economico mensile pari a euro 444,30 e l’attestato di fine servizio.

Gli aspiranti volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo

https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022.

Chi può partecipare

I requisiti necessari per partecipare sono:

cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

età ricompresa tra i 18 ed i 28 anni;

non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Le procedure selettive prevedono due colloqui, uno con i selettori accreditati dell’Ente titolare (Anci Lombardia) e uno con l’Ente d’accoglienza (Comune di Perugia).

Per informazioni: Ufficio Anci Servizio Civile dei Comuni

tel. 02 72629644 – 646 – 662 – 633. Orario dal lunedì al venerdì 9-13.

e-mail: info@gestioneserviziocivile.it