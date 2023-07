Servizi scolastici di mensa e trasporto, ad Assisi iscrizioni al via - Tuttoggi.info

È tutto pronto ad Assisi per effettuare le iscrizioni ai servizi scolastici di mensa e trasporto per l’anno scolastico 2023-2024. Il termine ultimo per inviare la domanda è il 1° settembre.

Diverse le modalità di iscrizione: la prima, on line tramite computer o tablet, accedendo al portale web genitori sul sito del Comune. Una volta effettuato l’accesso al portale è necessario ciccare su “iscrizioni on line”, scegliere il servizio a cui iscrivere i figli e registrarli, uno alla volta, un servizio alla volta. Per un supporto on line è disponibile il servizio presso il DigiPass a Santa Maria degli Angeli (Palazzo Capitano del Perdono) nei giorni: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,30, sempre previo appuntamento (tel. 075 8138448 – mail: digipass@comune.assisi.pg.it).

La seconda modalità può essere cartacea presentandosi presso l’Ufficio scuola e politiche per lo sport – 4° piano Palazzo Comunale nei giorni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30, il giovedì dalle 15.30 alle 17.30 e compilare la domanda. Oppure, terza modalità, inviare la domanda via pec all’indirizzo di posta elettronica comune.assisi@postacert.umbria.it, dopo aver compilato e sottoscritto l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune, unitamente a tutti gli allegati che si intende presentare.

Per ogni informazione o chiarimento sul servizio di mensa e trasporto è a disposizione l’Ufficio Scuola ai numeri telefonici 075 8138627 – 651.