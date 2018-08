Servizi antidroga dei carabinieri in centro storico, fermati alcuni giovani per spaccio

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Servizi antidroga dei carabinieri, ieri sera (mercoledì 15 agosto), nel centro storico di Città di Castello. Le zone maggiormente controllate sono state i giardini del Cassero e piazza dell’Incontro (nei pressi dell’ex Cinema Vittoria). Tra questi due luoghi i militari, in uniforme e in borghese, hanno fatto delle verifiche su alcuni giovani (tutti maggiorenni), poi accompagnati in caserma: ad alcuni è stato sequestrato dello stupefacente mentre altri, di origine straniera, sono stati fermati per spaccio.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa