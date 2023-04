Serve la quadra sulle nomine politiche, nuovi Atc ancora al palo

Una volta indicati i nuovi membri, infatti, ci sono 45 giorni di tempo per scegliere la nuova guida. Sulla quale, ad eccezione di uno degli Ambiti, non è stato trovato un accordo tra la politica e le associazioni.

E in tutto questo pesa anche l’incognita delle possibili impugnazioni in base alla rappresentatività delle associazioni e quindi alla conseguente assegnazione dei posti. Con Federcaccia che rischia di perdere un membro in seno all’Atc 3 del Ternano a favore di Enalcaccia. Ma che d’altra parte, qualora a livello nazionale volesse far valere i propri numeri sul territorio come avvenuto in Toscane e in Abruzzo (dove si è pronunciato il Consiglio di Stato), porterebbe a rivedere completamente l’assegnazione dei posti disponibili anche in Umbria, con molte associazioni che vedrebbero sparire del tutto la propria rappresentanza.

Insomma, un quadro ancora incerto, che preoccupa i cacciatori umbri.