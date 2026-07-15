Serie C, le date della stagione di Perugia e Gubbio - Tuttoggi.info

La Lega Serie C, a cui sono affiliate le umbre Perugia e Gubbio, ha comunicato le date che portano all’inizio della stagione 2026/27.

Il 29 luglio verrà ufficializzato l’organico delle sessanta società e sarà definita la composizione dei gironi.

Il 30 luglio alle ore 12, saranno resi noti, tramite i canali social della Lega Pro, i calendari della Serie C Sky Wifi 2026-27, che determineranno incroci e sfide dei tre gironi. La programmazione delle prime partite, con date e orari, verrà diffusa il 31 luglio.

Poi, in tutti gli stadi, il via alle partite ufficiali che inizieranno il 14 agosto con la Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia.

Il 21 agosto è in programma la prima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi.

Oltre 1200 partite animeranno tifosi e appassionati in sessanta città: gol e giocate visibili in tutta Italia su SkySport – con una gara a weekend su RaiSport – e in streaming su Now.