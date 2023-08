Serie B, ricorsi respinti, il Consiglio di Stato conferma il giudizio del Tar: la sentenza

Il Lecco può giocare tra i cadetti, respinto il ricorso del Perugia. E quello della Reggina, che sparisce dai professionisti

Il Consiglio di Stato, conferma il giudizio del Tar: Lecco in B, respinti i ricorsi di Reggina, Perugia e Foggia, con i calabresi che spariscono dal calcio professionistico. Nella mattinata di mercoledì i giudici dell’appello amministrativo hanno pubblicato prima la sentenza con cui sono stati respinti i ricorsi presentati per ribaltare il giudizio del Tar da parte del Perugia e del Foggia. Poi è arrivato anche il verdetto che condanna la Reggina, dando il via libera alla riammissione del Brescia in B.

La sentenza

Questo il giudizio del Consiglio di Stato in merito al ricorso presentato dal Perugia:

“Le argomentazioni dell’appellante necessitano di una sintesi al fine di

inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse

alla sentenza impugnata.

Con il primo motivo l’appellante argomenta come segue.

18.1. La sentenza sarebbe errata per non aver rilevato che, prima di

chiedere una proroga di tutti i termini e prima di invocare una causa di

forza maggiore, il Lecco si era attenuto senza riserva alcuna alla scansione

ordinariamente fissata (per tutti) dal Manuale delle Licenze Nazionali,

indicando uno stadio (quello di Lecco) che l’avrebbe portato a esclusione

certa.

18.2. Solo dopo aver effettuato (il 15 giugno) la scelta dello stadio di

Lecco, il Lecco ha inoltrato alla FIGC una domanda di proroga generica

come se il termine per indicare lo stadio non fosse già scaduto il 15 giugno

e come se il 15 giugno il Lecco non avesse già indicato, senza riserva

alcuna, l’(inutilizzabile) stadio di Lecco.

18.3. È vero che la disciplina recata dal Manuale concedeva ancora al

Lecco il secondo termine del 20 giugno. Ma quel secondo termine non

consentiva l’indicazione di nuovi stadi; consentiva soltanto di integrare la

documentazione eventualmente mancante in ordine allo stadio già indicato.

Quindi, avendo indicato il 15 giugno uno stadio che lo portava sicuramente

ad esclusione e che, secondo la disciplina di gara, non era più modificabile,

il 15 giugno il Lecco era da escludere.

18.4. Nessuna proroga era nella specie possibile. L’unica conclusione era

quella imposta dalle regole di gara: il Lecco (già al 15 giugno) aveva

maturato le condizioni per essere escluso (avendo indicato uno stadio

inutilizzabile) e comunque nel secondo termine (quello del 20 giugno) non

aveva fatto pervenire nulla.

18.5. L’argomentare del TAR sulla (pretesa) impossibilità per il Lecco di

rispettare il termine del 15 giugno (e quindi il successivo termine del 20

giugno) verrebbe a cadere secondo l’appellante.

18.6. Il Lecco avrebbe dovuto essere escluso in un momento che si colloca

logicamente a monte di tutti ragionamenti del TAR a proposito dell’entità

del termine messo a disposizione per la ricerca dello stadio e dell’incidere

su tale termine dello spostamento dei play off. Di qui il primo errore della

sentenza e di tutte le affermazioni che, a cascata, la medesima sentenza

avrebbe compiuto per non aver rilevato che il Lecco doveva essere escluso

per una ragione che, dal punto di vista logico, si colloca a monte di tutti gli

argomenti spesi per giustificare un adempimento che si è assunto mancante

e che viceversa la parte aveva invece effettuato. Con il secondo motivo l’appellante argomenta come segue.

19.1. La sentenza avrebbe operato un inammissibile intervento

manipolativo. Proprio l’interpretazione sistematica avrebbe dovuto

impedire alla sentenza di affermare, in maniera irragionevole e in contrasto

con il Manuale delle Licenze, che il medesimo, se letto alla stregua dei

canoni invalsi a proposito della presupposizione negoziale, aveva voluto

fissare in nove giorni il termine per il reperimento di uno stadio idoneo a

disputare le partite della categoria superiore.

19.2. Nove giorni, infatti, non sarebbero un termine congruo per cercare

uno stadio, men che meno per adeguare quello nel quale si è disputata la

categoria inferiore e meno ancora per costruire uno stadio nuovo. E già

solo questa considerazione paleserebbe la manifesta irragionevolezza del

percorso seguito nella sentenza.

19.3. Secondo l’appellante, la sentenza impugnata creerebbe in via

interpretativa un nuovo termine di nove giorni, lo sostituirebbe a quello di

oltre sette mesi indicato dal Manuale delle Licenze e lo creerebbe senza

avvedersi che una simile creazione interpretativa avrebbe certamente

determinato l’illegittimità in parte qua della prescrizione per violazione dei

comuni canoni di logicità e congruità dei termini.

19.4. La manipolazione postuma della disciplina generale non avrebbe

potuto esser giustificata neppure col richiamo ad una pretesa situazione di

forza maggiore giacché di questa, nella specie, mancherebbe il presupposto

cardine, vale a dire la ricorrenza di un evento che non può evitarsi neanche

con la maggiore diligenza possibile.

19.5. Il TAR avrebbe dimenticato che il Lecco, per il solo fatto di non avere

uno stadio idoneo e di non aver cominciato la ricerca sin dal giorno in cui

gli era nota (come a tutti gli altri partecipanti) la data in cui avrebbe dovuto

comprovarne la disponibilità, non poteva per definizione aver provato di

avere agito secondo la maggiore diligenza possibile e non poteva quindi

fruire della causa di forza maggiore e/o del legittimo impedimento e/o della

rimessione in termini. Con il terzo motivo l’appellante argomenta come segue.

20.1. Il Perugia aveva dedotto che, nell’accogliere il reclamo del Lecco

avverso l’originario provvedimento di esclusione del 30 giugno 2023, la

Commissione Criteri Infrastrutturali aveva disapplicato il Sistema delle

Licenze e si era altresì autoinvestita di un potere di accertare eventuali

situazioni di forza maggiore. Il TAR ha respinto la censura sostenendo che

nella specie né la Commissione Criteri Infrastrutturali, né la FIGC (né il

TAR medesimo) hanno dato luogo a disapplicazioni di sorta giacché alla

soppressione del termine del 15 giugno 2023 si poteva tranquillamente

pervenire in via meramente interpretativa.

20.2. Una cosa che avrebbe dato luogo ad un trattamento dispari in danno

di coloro che, come la ricorrente, hanno speso molti soldi per lo stadio e

che finisce col premiare chi (come il Lecco) ha utilizzato le proprie risorse

non per le infrastrutture ma per l’acquisto dei giocatori e che ha atteso fino

all’ultimo (e anzi oltre) per reperire l’infrastruttura essenziale per un

operatore professionale nel settore del calcio (vale a dire lo stadio).

20.3. Erronea sarebbe poi la reiezione del motivo col quale il Perugia aveva

denunciato che in realtà l’esclusione del Lecco avrebbe dovuto essere

disposta persino per motivi diversi da quelli originariamente prospettati

dalla Commissione.

20.4. Il Lecco, il 15 giugno 2023 aveva indicato l’infrastruttura comunale

“Rigamonti-Ceppi” della città di Lecco ai fini della disputa della Serie B

2023/2024 e sarebbe stato così vincolato alla disciplina di gara (titolo II

“Criteri Infrastrutturali” del Sistema delle Licenze Nazionali, pag. 12) che,

circa l’indicazione dello stadio effettuata il 15 giugno, consentiva soltanto

integrazioni documentali entro la data del 20 giugno 2023. Il problema

dunque non era (solo) il mancato rispetto da parte del Lecco del termine del

20 giugno 2023 ma, ancor prima e ancor più radicalmente, il suo totale

ignorare la disciplina di gara, posto che dopo aver indicato lo stadio

“Rigamonti-Ceppi” di Lecco il 15 giugno, non avuta risposta alcuna alla

(infondata) istanza di proroga (avverso la quale nessuna reazione del Lecco

v’è stata) spirato inutilmente il termine del 20 giugno 2023 senza alcuna

integrazione, il Lecco aveva indicato il diverso stadio Euganeo di Padova.

20.5. Il Lecco, secondo l’appellante, si era autocreato una propria disciplina

di gara, difforme da quella legale seguita da tutti gli altri presentatori di

domanda. Sarebbe inconferente l’argomentare del TAR circa la pretesa

inesigibilità nei confronti del Lecco dei termini del 15 e del 20 giugno.

Nessuna inesigibilità vi sarebbe stata né in fatto né in diritto. Sarebbe stato

infatti il Lecco a sottoporsi al termine del 15 giugno e quindi ad accettare di

sottostare a quella disciplina rispetto alla quale ha poi chiesto una proroga

solo dopo aver effettuato la irretrattabile scelta dello stadio “RigamontiCeppi”.

20.6. Discorso non dissimile varrebbe per la censura di cui al punto B del

ricorso incidentale (inesistenza di qualsivoglia ipotesi di forza maggiore),

anch’essa respinta dalla sentenza con riferimento alla motivazione spesa

per giustificare l’accoglimento del ricorso principale. La sentenza muove

dall’assunto che il Sistema delle Licenze avesse previsto per l’indicazione

dello stadio dove giocare la prossima Serie B un termine di soli nove giorni

intercorrenti tra l’acquisizione del titolo sportivo all’esito dei play off ed il

termine del 20 giugno 2023. Tale interpretazione non terrebbe conto di due

dati fondamentali, oltre a porsi in contrasto con la lettera del Manuale. Il

primo è che normalmente una squadra che si cimenta tra i professionisti

deve già disporre stabilmente di una infrastruttura idonea. Il secondo è che,

a chi non dispone stabilmente di uno stadio, il termine di nove giorni creato

dal TAR del Lazio con l’inconferente richiamo della presupposizione

negoziale non basterebbe.

20.7. Chi non ha uno stadio, sostiene l’appellante, assume su di sé ogni

rischio connesso al mancato reperimento della necessaria infrastruttura

sicché il Lecco non avrebbe potuto invocare alcuna forza maggiore e/o

alcuna inesigibilità dei comportamenti imposti dalla Federazione ma

avrebbe dovuto dimostrare (cosa che non avrebbe fatto) di essersi

adoperato con la massima diligenza sin dal giorno (9 novembre 2022) in

cui aveva avuto notizia dell’obbligo di reperire uno stadio idoneo per la

Serie B. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate. Com’è evidente, la questione fondamentale della vicenda controversa

ruota intorno al termine per la presentazione della documentazione

necessaria per la partecipazione al Campionato di Serie B 2023/2024 (in

particolare quello relativo ai criteri infrastrutturali). Va intanto premesso che ciò che è accaduto è molto più lineare di come

è stato descritto nell’atto di appello.

23.1. Il Lecco si aggiudicava i play off in data 18 giugno 2023 in virtù della

vittoria nella partita disputata contro il Foggia.

23.2. I requisiti relativi ai criteri infrastrutturali erano acquisiti dal Lecco il

23 giugno 2023.

23.3. La Commissione Criteri Infrastrutturali indirizzava al Consiglio

Federale la nota prot. n. 1596/2023 nella quale “ha espresso parere

favorevole all’accoglimento del ricorso da parte di codesto Consiglio

Federale nel presupposto che il rispetto del termine del 20 giugno 2023

rappresentava un comportamento sostanzialmente inesigibile da parte

della Società, in quanto la redazione dei documenti ufficiali, di competenza

delle autorità locali, sarebbe comunque dovuta avvenire soltanto a

promozione avvenuta, quindi a partire dal giorno precedente al menzionato

termine”.

23.4. Come si vede, tutta la questione, perfettamente colta dal primo

Giudice, ruota intorno al concetto di esigibilità. La sentenza impugnata

individua lucidamente il “fuoco” della vicenda controversa laddove si

legge: “13. La questione sottoposta all’attenzione del Collegio richiede

l’individuazione esatta di quali fossero i comportamenti esigibili dalla

Lecco Calcio entro la scadenza dei termini del 15 giugno e del 20 giugno

individuati dal Manuale delle Licenze”.

23.5. E il concetto di inesigibilità di altro comportamento è ben noto in

diritto e qui del tutto correttamente utilizzato, al contrario di quanto si

percepisce dall’argomentare dell’appellante che sostiene che (…) “Non

c’entra nulla pertanto il discorso del TAR circa la pretesa inesigibilità nei

confronti del Lecco dei termini del 15 e del 20 giugno. Nessuna

inesigibilità v’era né in fatto né in diritto” (pagina 15 del ricorso in

appello).

23.6. Ciò che l’appellante definisce “intervento manipolativo

dell’impugnata sentenza” (punto 3, pagina 13 del ricorso in appello), altro

non è che un argomento interpretativo, cioè la ragione, l’argomento,

appunto, a sostegno di una tesi interpretativa, sia essa cognitiva o decisoria

(in questo caso decisoria). Si tratta dell’argomento della ragionevolezza

(enunciato a pagina 17 della sentenza impugnata) che persegue lo scopo di

scartare una certa interpretazione possibile adducendo che tale

interpretazione darebbe luogo ad una conclusione assurda, irragionevole.

Esso consiste nel fare appello alla presunzione che il regolatore sia un

agente ragionevole (o razionale). Da cui segue che il regolatore non può

aver voluto una norma assurda.

23.7. E le conclusioni cui è giunto il primo Giudice resistono saldamente

alle critiche che si leggono nell’atto di appello, in particolare laddove, in

modo del tutto condivisibile, il TAR osserva:

a) che – con riferimento al rapporto tra privato ed Amministrazione – non si

è mai dubitato del fatto che la decadenza possa essere impedita, in linea di

principio, dal verificarsi di situazioni di forza maggiore o factum principis;

b) che risulta evidente, alla stregua di una interpretazione non formalistica

e di buona fede – ossia ragionevole – che i termini del 15 e del 20 giugno

2023 siano stati fissati dalla FIGC sul presupposto della conclusione dei

play off in data 11 giugno 2023;

c) che questa ricostruzione è la sola idonea a salvaguardare anche il canone

della par condicio al quale è ispirata tutta la normativa federale sui termini

perentori, consentendo al Lecco di godere in concreto (e non in astratto) di

un termine non inferiore a quello di cui hanno usufruito le altre società. Premono ulteriori considerazioni.

24.1. Che vi fosse l’inesigibilità di altro comportamento da parte del Lecco

Calcio è affermazione su cui si fonda la decisione del primo Giudice e che

è ampiamente condivisa dal Collegio.

24.2. L’inesigibilità del comportamento conforme al dovere è ormai da

tempo prospettata come causa generale ed autonoma di esclusione della

colpevolezza o, per taluni, dell’antigiuridicità del fatto. La volontà

dell’agente dovrebbe formarsi in circostanze concomitanti normali, solo in

presenza delle quali l’ordinamento potrebbe “esigere” che l’agente si

comporti conformemente alla norma. Si tratta di concetti noti al diritto

penale (tra le tante, Cassazione penale sez. I, 2 dicembre 2009, n. 49335

che ha ricondotto l’inesigibilità nell’ambito della categoria delle

scriminanti, e Cass. Penale, Sez. VI, 14 settembre 2017, n. 1748) altrettanto

noti in ambito civilistico e ampiamente utilizzati nel diritto amministrativo

sotto la forma della “inesigibilità di una condotta alternativa lecita”. Il

termine “inesigibile” significa, infatti, che quella data condotta non si

poteva pretendere da quel soggetto, in quella situazione contingente.

L’esigibilità è, infatti, la possibilità di richiedere al soggetto agente la

cosiddetta “condotta alternativa diligente”, al momento del fatto e alla luce

delle sue caratteristiche personali e delle irripetibili specificità della

situazione storica in cui egli si è venuto a trovare. Non è superfluo

precisare che l’inesigibilità della condotta alternativa diligente non riguarda

le ipotesi di carenza assoluta di qualunque possibilità di aliud facere e cioè

di tenere la condotta alternativa doverosa, perché in tal caso ricorrerebbe

un’ipotesi di impossibilità oggettiva, bensì quelle di carenza relativa, per il

ricorrere di circostanze soggettive tali da non rendere concretamente

possibile esigere un comportamento differente. In definitiva, il primo motivo di appello è infondato poiché tutta la

complessa ricostruzione, anche in fatto, dell’appellante, non tiene conto di

un dato pacifico e cioè che solo il 18 giugno 2023, al termine della partita

disputata col Foggia, il Lecco acquisiva il titolo per partecipare al

Campionato di Serie B 2023/2024.

25.1. Su questo punto necessitano ulteriori considerazioni.

a) secondo l’ordinamento giuridico statale, un termine perentorio non è un

termine inderogabile in senso assoluto, essendo ammessa la rimessione in

termini e/o la proroga del termine che dir si voglia, a fronte di situazioni

eccezionali che rendono oggettivamente impossibile l’osservanza del

termine (es. proroghe di termini previste con legge a fronte di eventi

eccezionali, rimessione in termini per errore scusabile nel processo

amministrativo);

b) si tratta di un principio generale che non può non permeare e conformare

anche l’ordinamento sportivo, connotato da “autonomia relativa” rispetto

all’ordinamento statale (art. 1, d.l. n. 220/2003; arg. da Cass., sez. un.,

1.2.2022 n. 3057);

c) nel caso di specie, nella sequenza temporale che risulta dagli atti di

causa:

il manuale relativo al sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al

campionato professionale di serie B stagione 2023/2024 (comunicato n.

66/A del 9.11.2022) è stato approvato dalla FIGC dopo aver conosciuto e

approvato il calendario della stagione calcistica 2022-2023 del campionato

di serie C, destinato a concludersi, secondo l’originario calendario, in data

11.6.2023;

la tempistica stabilita dal manuale delle licenze per l'iscrizione al campionato di serie B per la stagione calcistica 2023-2024 è stata fissata nella presupposizione della detta data di conclusione dell'11.6.2023 del campionato di serie C, segnatamente quanto al termine del 15.6.2023 per il deposito della documentazione relativa ai requisiti infrastrutturali e al termine del 20.6.2023 per eventuale regolarizzazione e integrazione di detta documentazione;

campionato di serie B per la stagione calcistica 2023-2024 è stata fissata

nella presupposizione della detta data di conclusione dell’11.6.2023 del

campionato di serie C, segnatamente quanto al termine del 15.6.2023 per il

deposito della documentazione relativa ai requisiti infrastrutturali e al

termine del 20.6.2023 per eventuale regolarizzazione e integrazione di

detta documentazione;

con nota in data 27.4.2023 la Lega Pro ha aggiornato il calendario delle partite di play off della serie C stabilendo le date del 13.6.2023 e del 18.6.2023 rispettivamente per le partite di andata e ritorno;

partite di play off della serie C stabilendo le date del 13.6.2023 e del

18.6.2023 rispettivamente per le partite di andata e ritorno;

per l'effetto, la società vincitrice delle partite di play off avrebbe conseguito il titolo sportivo per l'iscrizione al campionato di serie B solo in data 18.6.2023;

conseguito il titolo sportivo per l’iscrizione al campionato di serie B solo in

data 18.6.2023;

conseguito il titolo sportivo per l’iscrizione al campionato di serie B solo in data 18.6.2023; il manuale delle licenze e il portale della FIGC non prevedono, per

l’iscrizione al Campionato di serie B, la possibilità di presentazione di

domande preventive, ossia prima del conseguimento del titolo sportivo; la

nota 25.7.2023 dell’Ufficio licenze nazionali della FIGC evidenzia che

l’accesso alle aree dedicate alle tre leghe professionali del portale della

FIGC viene abilitato in favore delle singole società in ragione del titolo

sportivo conseguito all’esito della formazione delle classifiche finali di

ciascun campionato; pertanto ciascuna società poteva presentare, nei

termini del 15.6.2023 e del 20.6.2023 la documentazione prescritta per la

ammissione al campionato “esclusivamente” per la categoria per la quale la

società era in possesso del relativo titolo sportivo;

all'aggiornamento del calendario delle partite di play off della serie C non è seguito, come pure sarebbe stato auspicabile, – e resta auspicabile per i futuri campionati – un aggiornamento in funzione di coordinamento delle tempistiche stabilite dal manuale delle licenze;

è seguito, come pure sarebbe stato auspicabile, – e resta auspicabile per i

futuri campionati – un aggiornamento in funzione di coordinamento delle

tempistiche stabilite dal manuale delle licenze;

è seguito, come pure sarebbe stato auspicabile, – e resta auspicabile per i futuri campionati – un aggiornamento in funzione di coordinamento delle tempistiche stabilite dal manuale delle licenze; in punto di fatto, la società Calcio Lecco 1912 s.r.l., vincitrice delle partite

di play off, solo in data 18.6.2023 ha conseguito il titolo sportivo che la ha

resa eligibile per la partecipazione al campionato di serie B; risulta che solo

dopo il conseguimento del predetto titolo la società Calcio Lecco è stata

abilitata ad accedere al portale della FIGC nell’area dedicata al campionato

di serie B per completare gli adempimenti necessari;

in virtù di tali circostanze, la società Calcio Lecco si è trovata nella impossibilità giuridica, indipendente dalla sua volontà, di rispettare il termine del 15.6.2023 quanto al deposito della documentazione relativa ai requisiti infrastrutturali, non potendo accedere al portale FIGC, campionato di serie B entro il 15.6.2023, avendo conseguito solo in data successiva al 15.6.2023, il necessario titolo sportivo;

impossibilità giuridica, indipendente dalla sua volontà, di rispettare il

termine del 15.6.2023 quanto al deposito della documentazione relativa ai

requisiti infrastrutturali, non potendo accedere al portale FIGC, campionato

di serie B entro il 15.6.2023, avendo conseguito solo in data successiva al

15.6.2023, il necessario titolo sportivo;

il criterio fissato dal manuale delle licenze, che stabilisce un termine di 5 giorni, dal 15 al 20 giugno 2023, per regolarizzare la documentazione depositata entro il 15.6.2023, risulta di fatto rispettato dalla società Calcio Lecco, che ha depositato la documentazione relativa ai criteri infrastrutturali il 20.6.2023 e la ha regolarizzata il 23.6.2023;

giorni, dal 15 al 20 giugno 2023, per regolarizzare la documentazione

depositata entro il 15.6.2023, risulta di fatto rispettato dalla società Calcio

Lecco, che ha depositato la documentazione relativa ai criteri

infrastrutturali il 20.6.2023 e la ha regolarizzata il 23.6.2023;

neppure era ragionevolmente esigibile che la società Calcio Lecco fosse pronta con la documentazione relativa ai criteri infrastrutturali prima della finale di play off o nei due giorni successivi ad essa, in quanto non costituisce comportamento economicamente razionale e ragionevolmente esigibile che una società calcistica affronti gravosi oneri burocratici e ingenti costi economici in una situazione di incertezza circa il conseguimento del titolo sportivo;

pronta con la documentazione relativa ai criteri infrastrutturali prima della

finale di play off o nei due giorni successivi ad essa, in quanto non

costituisce comportamento economicamente razionale e ragionevolmente

esigibile che una società calcistica affronti gravosi oneri burocratici e

ingenti costi economici in una situazione di incertezza circa il

conseguimento del titolo sportivo;

neppure la società Calcio Lecco aveva l'onere di impugnare il manuale delle licenze, quanto alle clausole che prevedono i termini del 15.6.2023 e del 20.6.2023, entro un termine decorrente dall'adozione del manuale, o entro un termine decorrente dall'aggiornamento del calendario delle partite di play off, perché difettava un interesse concreto e attuale a siffatta impugnazione sino alla data del 18.6.2023 quando la società è risultata vincitrice dei play off;

delle licenze, quanto alle clausole che prevedono i termini del 15.6.2023 e

del 20.6.2023, entro un termine decorrente dall’adozione del manuale, o

entro un termine decorrente dall’aggiornamento del calendario delle partite

di play off, perché difettava un interesse concreto e attuale a siffatta

impugnazione sino alla data del 18.6.2023 quando la società è risultata

vincitrice dei play off;

il mancato coordinamento tra le date del calendario delle partite di play off del campionato di serie C e le date previste dal manuale delle licenze, avendo prodotto l'effetto di lasciare in vita un termine di impossibile osservanza (quello del 15.6.2023), non può andare in danno della società calcistica, e, pertanto, correttamente, la FIGC ha consentito a una proroga del termine negli stretti limiti volti a rimediare al difetto di coordinamento suddetto e a garantire la par condicio delle società calcistiche legittimate a partecipare al campionato di serie B.

off del campionato di serie C e le date previste dal manuale delle licenze,

avendo prodotto l’effetto di lasciare in vita un termine di impossibile

osservanza (quello del 15.6.2023), non può andare in danno della società

calcistica, e, pertanto, correttamente, la FIGC ha consentito a una proroga

del termine negli stretti limiti volti a rimediare al difetto di coordinamento

suddetto e a garantire la par condicio delle società calcistiche legittimate a

partecipare al campionato di serie B.