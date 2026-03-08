 Serie A, oggi Milan-Inter - La partita in diretta - Tuttoggi.info
Serie A, oggi Milan-Inter – La partita in diretta

tecnical

Dom, 08/03/2026 - 21:03

(Adnkronos) – Giorno di derby di Milano in Serie A. Oggi, domenica 8 marzo, il Milan affronta l’Inter a San Siro per riaprire il campionato. I rossoneri arrivano alla partita dopo il successo contro la Cremonese nell’ultimo turno e dovranno vincere per ridurre i 10 punti di distacco dalla capolista. Dall’altra parte, la squadra di Chivu ha vinto contro il Genoa nell’ultimo weekend. Si comincia alle 20:45. 

Dove vedere Milan-Inter? La partita sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

Nella prossima giornata di campionato, l’Inter affronterà l’Atalanta sabato 14 marzo alle 15. Domenica 15 il Milan se la vedrà con la Lazio all’Olimpico, alle 20:45. 

