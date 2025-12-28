 Serie A, oggi Cremonese-Napoli - Diretta - Tuttoggi.info
Serie A, oggi Cremonese-Napoli – Diretta

Serie A, oggi Cremonese-Napoli – Diretta

Dom, 28/12/2025 - 14:03

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 28 dicembre, i partenopei volano a Cremona per affrontare la Cremonese – in diretta tv e streaming – nella 17esima giornata di campionato. La squadra di Conte è reduce dal trionfo di Riad, dove ha vinto la Supercoppa italiana battendo il Bologna in finale, mentre nell’ultimo turno di Serie A è stata sconfitta 1-0 dall’Udinese. La Cremonese invece ha conquistato un punto a Roma pareggiando 0-0 contro la Lazio. 

Nella prossima giornata di Serie A il Napoli volerà a Roma per affrontare la Lazio, mentre la Cremonese sarà di scena a Firenze contro la Fiorentina. 

 

