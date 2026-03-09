 Serie A, Lazio-Sassuolo 1-0 - Diretta - Tuttoggi.info
Serie A, Lazio-Sassuolo 1-0 – Diretta

Serie A, Lazio-Sassuolo 1-0 – Diretta

Lun, 09/03/2026 - 21:03

(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio. Oggi, lunedì 9 marzo, i biancocelesti sfidano il Sassuolo – in diretta tv e streaming – nel monday night della 28esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri arriva dal pareggio per 2-2 nella semifinale d’andata di Coppa Italia, mentre nell’ultimo turno di campionato è stata battuta 2-0 dal Torino. Quella di Grosso invece ha battuto 2-1 l’Atalanta in casa. 

Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio ospiterà il Milan all’Olimpico mentre il Sassuolo sfiderà in casa il Bologna. 

 

